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УАЗ «Патриот» дебютирует в США: обещаны иные настройки электроники и новый логотип

Motor.ru
47 минут назад

Калифорнийская компания Bremach, которая займется продажами УАЗов в США, объявила, что премьера «Патриота» для американской публики состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель появится на местном рынке с логотипом Bremach и под другим именем — 4х4 SUV. Более того, она отличается от оригинала «настройками некоторых узлов и бортовой электроники», однако какие именно изменения были внесены, в компании не уточняют.

УАЗ «Патриот» дебютирует в США
Фото: © Bremach© Bremach

Силовая установка у американского «Патриота» «родная»: бензиновый мотор ZMZ объемом 2,7 литра, который сочетается с шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide 6L50. В России такой внедорожник стоит от 1 360 000 рублей, а в США за него просят минимум 26 405 долларов (более 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу), причем в эту цену не включена доставка.

Фотографий «живого» автомобиля с логотипами Bremach пока нет — на сайте компании размещены снимки российского «Патриота» с шильдиком, измененным в фотошопе

Ранее появилась информация о том, что Bremach рассматривает возможность установки на «Патриот» более производительного мотора V8. Пока же компания ищет поставщика — наиболее вероятными кандидатами называют General Motors и Ford.

Больше подробностей об американских версиях российского внедорожника появится ближе к премьере на AutoMobility LA-2021 (выставка откроет двери для журналистов 17 и 18 ноября), если ее не отменят из-за пандемии коронавируса, как это ранее произошло с моторшоу в Нью-Йорке.

В США также представлен УАЗ «Пикап», переименованный в Bremach Brio, который оценивается в 27 882 доллара (1,95 миллиона рублей рублей).

Автоновости,УАЗ,Ford,General Motors,
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