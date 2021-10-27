УАЗ «Патриот» дебютирует в США

Калифорнийская компания Bremach, которая займется продажами УАЗов в США, объявила, что премьера «Патриота» для американской публики состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель появится на местном рынке с логотипом Bremach и под другим именем — 4х4 SUV. Более того, она отличается от оригинала «настройками некоторых узлов и бортовой электроники», однако какие именно изменения были внесены, в компании не уточняют.

Фото: © Bremach © Bremach

Силовая установка у американского «Патриота» «родная»: бензиновый мотор ZMZ объемом 2,7 литра, который сочетается с шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide 6L50. В России такой внедорожник стоит от 1 360 000 рублей, а в США за него просят минимум 26 405 долларов (более 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу), причем в эту цену не включена доставка.

Фотографий «живого» автомобиля с логотипами Bremach пока нет — на сайте компании размещены снимки российского «Патриота» с шильдиком, измененным в фотошопе

Ранее появилась информация о том, что Bremach рассматривает возможность установки на «Патриот» более производительного мотора V8. Пока же компания ищет поставщика — наиболее вероятными кандидатами называют General Motors и Ford.

Больше подробностей об американских версиях российского внедорожника появится ближе к премьере на AutoMobility LA-2021 (выставка откроет двери для журналистов 17 и 18 ноября), если ее не отменят из-за пандемии коронавируса, как это ранее произошло с моторшоу в Нью-Йорке.