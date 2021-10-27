Москвичей предупредили о 9-балльных пробках

В связи последним рабочим днем октября, который наступит сегодня для многих москвичей, вечером в столице ожидаются 9-балльные пробки. Об этом в своем Telegram-канале предупредил Департамент транспорта Москвы.

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Ранее в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом были объявлены нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Нерабочие дни не будут касаться и сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

В Дептрасе Москвы отметили, что сегодня из-за наступления нерабочих дней вечерний час пик начался уже около 15.00.

«Сейчас движение рабочее, загруженность дорог оценивается в 6-7 баллов, к вечеру может достигнуть 9», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вечером будет затруднено движение не только в Москве, но и на вылетных магистралях, так как многие жители города планируют провести нерабочие дни на дачах.