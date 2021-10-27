Пробки в Москве в среду достигнут девяти баллов

Пробки в Москве достигнут девяти баллов в среду, 27 октября, накануне нерабочих дней. Об этом сообщает Telegram -канал столичного департамента транспорта.

«Сегодня для многих жителей Москвы — последний рабочий день октября. Вечерний час пик начинается рано — около 15:00 — и продлится до 21:00», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:30 основные затруднения уже наблюдаются на Третьем транспортном кольце (ТТК), на внутренней и внешней сторонах МКАД и на шоссе Энтузиастов в направлении центра перед ТТК.