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Пробки в Москве достигнут девяти баллов накануне нерабочих дней

Мослента
1 час назад

Пробки в Москве достигнут девяти баллов в среду, 27 октября, накануне нерабочих дней. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Пробки в Москве в среду достигнут девяти баллов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»

«Сегодня для многих жителей Москвы — последний рабочий день октября. Вечерний час пик начинается рано — около 15:00 — и продлится до 21:00», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:30 основные затруднения уже наблюдаются на Третьем транспортном кольце (ТТК), на внутренней и внешней сторонах МКАД и на шоссе Энтузиастов в направлении центра перед ТТК.

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