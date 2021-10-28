Модель Lego превратили в реальную машину

Компания Volvo Construction Equipment впервые в истории превратила модель серии LEGO Technic в реальную машину, а не наоборот. Ещё в 2016-м инженеры и дизайнеры Volvo CE и LEGO создали футуристичный фронтальный погрузчик ZEUX, который теперь стал концептом LX03. Прототип полностью автономен, может самостоятельно принимать решения, но построен на агрегатах серийного погрузчика L25 Electric.

В основе Volvo LX03 лежит рама ножничного типа, с одной стороны которой закреплен ковш, с другой — противовес в виде блока батарей. Чтобы зачерпнуть грунт, LX03 достаточно опустить заднюю часть, а потому он более эффективен в плане расхода энергии. Также благодаря противовесу ковш может нависать намного дальше над приемником, чем у обычных серийных машин, да и вообще быть больше по размеру.

Погрузчик подойдет и для ландшафтной планировки земельных участков, и для механизации работ на месторождениях полезных ископаемых — все зависит от габаритов и навесного оборудования. Конструкция сделана модульной, причём размеры машины меняются путем небольшой корректировки процесса производства. Само собой, LX03 оснащен электрической силовой установкой (декарбонизация строительной отрасли — чуть ли не главный пункт стратегии развития Volvo CE), заимствованной у серийного L25 Electric.