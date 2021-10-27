Удивительные и малоизвестные факты об автомобиле УАЗ

УАЗ выпускал и продолжает выпускать надежную продукцию, которая известна всем. Но есть несколько фактов об этой марке, которые известны далеко не всем.

Фото: Car.ru Car.ru

Еще в далеком 1959-м году завод выпустил электрическую версию УАЗ-450ЭМ. Машина предназначалась для работы в аэропорту, коммунальных службах. Аккумуляторные батареи были помещены в специальные ящики, которые установили под пол.

Далее последовали другие разработки, появилась модель УАЗ-3801, УАЗ-3810. На одном заряде машина могла пройти до 75 км.

Многие автопроизводители выпускали собственную продукцию, связанную с миром моды. К примеру, компания Lamborgini представила коллекцию сумок, которые были сделаны из карбонового волокна, а Lexus создал туфли в автомобильном стиле. Не остался в стороне и УАЗ. В 2018 году была разработана линия одежды с логотипом завода.

Ульяновская продукция направлялась в африканские страны. Здесь УАЗ в почете. Модель UAZ Patriot была выбрана самим президентом Намибии для участия в торжественном параде, устроенном в честь Дня Независимости.

Среди моделей Ульяновского завода есть плавучий автомобиль–амфибия УАЗ-3907 «Ягуар», который может перемещаться по воде со скоростью 10 км/ч.

И, наконец, еще один факт – Омский Дед Мороз устроил из обычной «Буханки» настоящую сказочную резиденцию на колесах.