В автосалонах придумали новые схемы обмана россиян

В российский салонах появились новые схемы развода покупателей. Желающих приобрести машину вынуждают приобретать другое транспортное средство, консультационные услуги, переплачивать за допкомплектовку и «мифическую» транспортировку с удаленного склада. О подробностях каждой схемы рассказал «Пятый канал».

Фото:

О первой из них телеканалу сообщил клиент автосалона в Тульской области Сергей Щепетинников.

Видео дня

«Хотел внедорожник взять и в принципе его и взял. Пока ждал нужную мне машину, менеджер предлагал обратить внимание на другие, а потом и вовсе сказал, что автомобиля, за которым я приехал, нет. Выбирайте из того, что есть».

И Щепетинников выбрал. Пошел оформлять кредит, а приобрел еще и сертификат консультационных услуг от сторонней организации стоимостью 100 000 рублей, без которого, по словам продавцов, ему бы не одобрили займ.

«Там мне объяснили, что я могу отказаться от этого сертификата через полгода и вернуть 100 тысяч. То есть расторгнуть договор».

Мужчина решил расторгнуть его сразу же, но получил письменный отказ. Вместе с корреспондентом «Пятого канала» Щепетинников поехал в организацию, оказывающую консультационные услуги, но по адресу, указанному на их сайте, компании не оказалось. Ее офиса также найти не удалось.

Бывший сотрудник автосалона Виктор Гвоздарев объяснил, что подобную схему развода проворачивают почти везде. Причиной данного мошенничества является спад продаж из-за пандемии и кризиса на мировом рынке полупроводников.

«Дополнительные опции в шкале зарплаты имеют большое значение. И чем больше менеджер продаст допов, тем больше заработает».

Отсюда вытекает и еще одна схема развода. Клиентам, ищущим определенную комплектацию автомобиля, по телефону говорят, что нужное авто есть в наличии, а по факту машина окажется укомплектована кучей дополнительного оборудования, которое снимать автосалон уже «не может».

Юрист Андрей Могиленко в таких ситуациях посоветовал настойчиво требовать предоставить транспортное средство в заводской комплектации, указанной в прайс-листах.

Также довольно часто у покупателя могут запросить деньги за мифическую транспортировку его автомобиля с удаленного склада.

«Вдруг случается, что Ваша машина упала, сломалась, выхлопная труба отвалилась и так далее. И подобных автомобилей больше на складе нет. Остается либо ждать новой поставки от производителя несколько месяцев, либо выбрать из тех, что есть в наличии», — рассказал автоэксперт Автомобильного национального союза Ян Хайцэер.