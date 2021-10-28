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Часть автомобилистов предупредили о подорожании страховки

Газета.Ruиещё 2
48 минут назад

В России молодых водителей, часто попадающих в аварии граждан и таксистов предупредили о подорожании обязательного страхования, поскольку Центробанк (ЦБ) сообщил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО и поменять региональные коэффициенты, пишут "Известия".

Автомобилистов предупредили о подорожании страховки
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Так, диапазон базовых ставок по ОСАГО собираются расширить в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси.

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Благодаря такой мере страховые компании смогут поднимать цену на страховку для автовладельцев с повышенным уровнем рисков. Согласно расчетам ЦБ, тарифный коридор для транспортных средств категорий "A" и "M", которые находятся в собственности физических или юридических лиц, составит от 438 до 2013 рублей.

От 1152 рублей до 4541 рубля — для транспортных средств категорий "B", "BE" юридических лиц, в том числе для транспортных средств специального назначения и транспортных средств оперативных служб.

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Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей тарифный коридор будет стоить от 2224 до 5980 рублей, при этом для такси — от 2014 до 12 505 рублей.

Кроме того, территориальный коэффициент в Москве и Казани, которые являются наиболее опасными и "дорогими" с точки зрения ПДД, намерены уменьшить с 1,9 до 1,8.

В Санкт-Петербурге его могут снизить с 1,72 до 1,64, а в Новосибирске — с 1,63 до 1,56. При этом в Севастополе, Симферополе и Назрани коэффициент повысят с 0,64 до 0,76.

В Магадане он вырастет с 0,73 до 0,82.

В регуляторе также указали, что страховка подорожает для молодых водителей без опыта в возрасте от 16 до 21 года, а для россиян с опытом вождения стоимость страховки сократится.

"В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до восьми процентов, для аккуратных и безаварийных — еще до восьми процентов. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше", — сказали в ЦБ.

Ранее в РФ вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.

Автоновости,Центральный банк России,газета "Известия",
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