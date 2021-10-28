Центробанк увеличит размер ставок по ОСАГО

Центробанк предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО и изменить региональные коэффициенты. Эта инициатива поможет страховым компаниям еще больше снижать тариф добропорядочным водителям и повышать стоимость страховки для неопытных автомобилистов. Об этом сообщают «Известия».

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Как пишет издание, проект нормативного акта уже опубликован среди участников профессионального сообщества. Диапазон базовых ставок по ОСАГО планируется расширить в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси.

Согласно расчетам ведомства, для транспортных средств категорий «A» и «M» (мопеды, мотоциклы, легкие квадрициклы), владельцы которых юридические или физические лица, тарифный коридор составит от 438 рублей до 2013 рублей.

Для средств передвижения категорий «B», «BE» (легковые автомобили с прицепом и без, небольшие грузовики), владельцы которых индивидуальные предприниматели или физические лица — от 2224 рублей до 5980 рублей.

Для юридических лиц, обладающих средствами передвижения этих же категорий, в том числе транспортными средствами специального назначения и транспортными средствами оперативных служб, — от 1152 рублей до 4541 рубля.

Для такси — от 2014 рублей до 12 505 рублей.