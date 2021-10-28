МВД раскрыло судьбу большинства угнанных автомобилей в Москве

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин рассказал, что чаще всего происходит с угнанными автомобилями в Москве. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что для легализации похищенных машин преступники обычно используют несколько наработанных схем.

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Как пояснил представитель ведомства, наиболее распространенными являются два способа реализации украденных автомобилей. Первый из них — разборка похищенной машины на запчасти, которые впоследствии сбываются через автомагазины, рынки и объявления о продаже в газетах и интернете.

Второй излюбленный метод угонщиков — подмена номеров украденных авто на номера машин, попавших в ДТП или сгоревших и получивших тотальные повреждения, то есть для дальнейшей эксплуатации непригодных. Такие автомобили, заметил Васенин, называют машинами-донорами.

Также для легализации похищенных автомобилей преступники частично или полностью меняют не только документы угнанных транспортных средств, но и их внешний вид, поделился глава пресс-службы ГУ МВД.