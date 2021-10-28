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Для водителей приготовили новый штраф

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось упоминание штрафа за опасное вождение, передает «Интерфакс».

Опасное вождение: водителям приготовили новый штраф
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

В статье 21.14 проекта КоАП сказано, что нарушение правил дорожного движения, которое выражается в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Сейчас российское законодательство не предусматривает ответственности за подобные действия.

Ранее Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение» — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение» — к нему относятся маневры, совершающиеся водителем более одного раза (к примеру, несоблюдение дистанции, перестроение с созданием помехи, препятствование обгону).

Автоновости,ГИБДД,Интерфакс,
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