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В проект КоАП внесли лишение прав за вождение в пьяном виде

Lenta.ru
1 час назад

Наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом виде при перевозке детей возрасте до 16 лет будет ужесточено — новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагает повышение штрафа до 50 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от двух до трех лет. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает ТАСС.

Наказание за нетрезвое вождение будет ужесточено
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости

Согласно проекту нового КоАП, лишать прав на срок от 12-ти месяцев до полутора лет будут также за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.

При этом в подготовленном Минюстом новом проекте КоАП в значительной мере сохраняются действующие размеры штрафов, а также широко применяется замена денежного взыскания предупреждением за впервые совершенное правонарушение. В частности, по сравнению с действующим КоАП количество правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение увеличится на 50 процентов.

Автоновости,Минюст РФ,ИТАР-ТАСС,
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