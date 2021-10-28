Наказание за нетрезвое вождение будет ужесточено

Наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом виде при перевозке детей возрасте до 16 лет будет ужесточено — новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагает повышение штрафа до 50 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от двух до трех лет. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает ТАСС.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно проекту нового КоАП, лишать прав на срок от 12-ти месяцев до полутора лет будут также за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.