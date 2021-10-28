Lada Largus получит новую опцию

Фургоны Lada Largus начнут оснащать камерой заднего вида. Об этом один из дилерских центров отечественной марки сообщил «Лада.Онлайн».

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Камеры начнут устанавливать на фургоны в исполнениях Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus как с двигателем мощностью 90 л.с., так и с 106-сильным агрегатом. В какую цену обойдется опция, пока неизвестно.

Вместе с другими новыми опциями камера заднего вида появилась на обновленных универсалах Lada Largus, когда автомобили семейства получили рестайлинг в начале 2021 года. Камера вместе с датчиками парковки входит в пакет Multimedia, который предлагается для комплектации Comfort (905 тыс. руб.) за 48 тыс. рублей.

Сейчас универсал Lada Largus стоит от 781 тыс. рублей, а фургон — от 786 тыс. рублей.