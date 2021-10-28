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ФАС проверит «АвтоВАЗ» на законность установки допов

Газета.Ru
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит схему продаж автомобилей «АвтоВАЗа», которую планируется ввести в ноябре, пишут «Известия».

ФАС проверит «АвтоВАЗ» на законность установки допов
Фото: Владимир Гердо/ТАССВладимир Гердо/ТАСС

«Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования», — приводится сообщение пресс-службы ФАС.

Согласно планам «АвтоВАЗа», которые официально не подтверждались, с 15 ноября производитель займется реализацией автомобилей со стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. Доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей. Производить установку набора аксессуаров на автомобиль будут непосредственно в дилерском центре Lada — не по желанию самого автоцентра, а по распоряжению «АвтоВАЗа».

В середине октября в одном из московских дилерских центров заметили Lada Vesta SW Cross с большим списком допоборудования за 1,8 млн рублей. Это почти на 600 тыс. руб. больше рекомендованной розничной цены «АвтоВАЗа».

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