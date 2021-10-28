ФАС проверит «АвтоВАЗ» на законность установки допов

Согласно планам «АвтоВАЗа», которые официально не подтверждались, с 15 ноября производитель займется реализацией автомобилей со стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. Доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей. Производить установку набора аксессуаров на автомобиль будут непосредственно в дилерском центре Lada — не по желанию самого автоцентра, а по распоряжению «АвтоВАЗа».