Chery представила кроссовер за 3 млн рублей

Компания Chery объявила старт продаж и цены обновленной модели TXL премиум-бренда Exeed, которую вывела на рынок год назад. Кроссовер получил свежий дизайн и модернизированное оснащение.

Фото: Chery Chery

Автомобиль предлагается в двух комплектациях. Версия Luxury стоит от 2,7 млн рублей, кроссовер в исполнении Flagship обойдется минимум в 2,9 млн рублей без учета различных акций.

Основные внешние изменения Exeed TXL: обновленная бамперы и решетка радиатора, полностью светодиодная оптика (включая противотуманные фары) и мерцающий логотип. В салоне установлены сдвоенные экраны диагональю 12,3 дюйма каждый с разрешением 1920х720 пикселей и системой кругового обзора, за звук отвечают восемь динамиков Sony.

Кроссовер оснащен сенсорным экран управления климатом (с очисткой воздуха), электронным ручником и беспроводной зарядкой для смартфона. Площадь панорамной крыши составляет 1,12 м², она выполнена из стекла толщиной 5 мм. Салон автомобиля предложат исключительно в чёрном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой.

В список стандартного оборудования вошел «зимний пакет» с обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех сидений, а также дефлекторы для задних пассажиров. Дистанционный запуск двигателя есть в штатной комплектации.

Exeed TXL оснащен безальтернативным 1,6-литровым турбомотором с 7-ступенчатым роботом с подрулевыми переключателями. Двигатель выдает 186 л.с. и 275 Нм, разгон до «сотни» занимает 9,8 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 7,6 л на 100 км. Машину позволяют заправлять 92-м бензином. Гарантия на автомобиль составляет семь лет или 200 тыс. км пробега.