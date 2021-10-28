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За систематическое грубое нарушение ПДД будут лишать прав

Российская Газета
1 час назад

В пресс-службе Минюста сообщили, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения на срок от одного года до полутора лет.

За систематическое грубое нарушение ПДД будут лишать прав
Фото: Антон Подгайко / ТАССАнтон Подгайко / ТАСС

В ведомстве подчеркивают, что данный состав включен в проект в целях повышения уровня безопасности на дорогах. Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые появилось наказание за опасное вождение. За это предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей.

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Как напоминает "Интерфакс", термин "опасное вождение" был введен в правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 года и трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации". До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия, рассказывают эксперты.

Но в целом проект нового КоАП позволит снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес, сообщает ТАСС. Например, в проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение.

"В октябре 2021 года Минюстом России по итогам состоявшегося обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации (всего 96 адресатов, включая предпринимательские объединения).

Автоновости,Минюст РФ,Правительство РФ,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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