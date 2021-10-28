Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля

Бренд из Китая XPeng показал первый построенный прототип летающего автомобиля. Этот транспорт внешне напоминает седан.

Ранее мы уже сообщали, что китайский производитель XPeng разрабатывает проект летающего транспортного средства. Сейчас компания официально представила первый концепт, внешность которого напоминает стандартный седан. В конструкции представлено 3 двери и пара посадочных мест.

Что касается технической части, производитель предусмотрел электромотор и винты для осуществления взлета. Новое наименование проекта - HT Aero. Известно, что его разработкой занимается дочернее предприятие XPeng.

В оснащении летающего автомобиля есть система автопилота. Как сообщает производитель, разработка способна анализировать обстановку не только на дороге, но и в воздухе. Транспорт может передвигаться на небольшой высоте.

В длину конструкция достигает 5.5 метра, а максимальная скорость составляет 130 км/час. Время полета ограничивается - только 30 минут. В ходе презентации производитель сообщил, что внутри предусматривается ручка управления, которая больше напоминает джойстик. Она необходима для перемещения в воздушном пространстве.