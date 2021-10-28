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Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля

Car.ru
2 часа назад

Бренд из Китая XPeng показал первый построенный прототип летающего автомобиля. Этот транспорт внешне напоминает седан.

Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru

Ранее мы уже сообщали, что китайский производитель XPeng разрабатывает проект летающего транспортного средства. Сейчас компания официально представила первый концепт, внешность которого напоминает стандартный седан. В конструкции представлено 3 двери и пара посадочных мест.

Что касается технической части, производитель предусмотрел электромотор и винты для осуществления взлета. Новое наименование проекта - HT Aero. Известно, что его разработкой занимается дочернее предприятие XPeng.

В оснащении летающего автомобиля есть система автопилота. Как сообщает производитель, разработка способна анализировать обстановку не только на дороге, но и в воздухе. Транспорт может передвигаться на небольшой высоте.

В длину конструкция достигает 5.5 метра, а максимальная скорость составляет 130 км/час. Время полета ограничивается - только 30 минут. В ходе презентации производитель сообщил, что внутри предусматривается ручка управления, которая больше напоминает джойстик. Она необходима для перемещения в воздушном пространстве.

Развитие летающих автомобилей позволяет решить сразу несколько проблем. Для такого транспорта не нужно строить систему магистралей. Кроме того, дороги можно будет освободить для передвижения пешеходов, общественных и тихоходных ТС. Однако недостатки тоже есть - пилотирование летательного средства окажется намного сложнее, чем управление автомобилем. Производитель пока не называет точную информацию, но, по предварительным данным, стоимость летающего автомобиля должна составлять примерно 1 000 000 юаней - 11 000 000 рублей.

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