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ГИБДД объявила о проверках в регионах в начале нерабочих дней

Газета.Ru
1 час назад

С наступлением периода нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент РФ Владимир Путин, Госавтоинспекция объявила о массовых проверках на дорогах в поисках пьяных водителей.

ГИБДД начнет массовые проверки в регионах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

К примеру, с 29 по 31 октября и с 4 по 7 октября в Брянской области ГИБДД проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель мероприятия — недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных прав.

В Пензе и Пензенской области полицейские тоже пообещали проводить рейдовые мероприятия по поиску пьяных автомобилистов. Они запланированы на период с 29 по 31 октября.

В случае коррупционных и других незаконных действий со стороны сотрудников ГИБДД в ведомстве посоветовали водителям снимать автоинспекторов на видео и записывать аудио.

За пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. В случае повторного вождения в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о проверках в нерабочие дни в Москве.

Автоновости,Владимир Путин,ГИБДД,
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