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ГИБДД начнет массовые проверки в регионах

Вероника Полынина
40 минут назад

Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в поисках пьяных водителей. Об этом предупредили в ГИБДД.

ГИБДД начнет массовые проверки в регионах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В частности, операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Брянской области с 29 по 31 октября и с 4 по 7 ноября. Как сообщили в ГИБДД, основная цель мероприятия - недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных права управления.

В Пензенской области мероприятия по выявлению нетрезвых водителей будут проходить с 29 по 31 октября.

В Москве автомобилистов будут проверять на трезвость с 28 октября по 7 ноября.

Ранее в ГИБДД озвучили статистику ДТП с наездами на пешеходов по дням недели. Оказалось, что чаще всего такие аварии происходят по пятницам. За девять месяцев 2021 года было зафиксировано 3998 случаев наездов на пешеходов в пятницу. При этом днем недели, в который пешеходы гибнут чаще всего, стала суббота - 375 случаев с января по сентябрь.

Автоновости,ГИБДД,
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