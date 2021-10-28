ГИБДД начнет массовые проверки в регионах

Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в поисках пьяных водителей. Об этом предупредили в ГИБДД.

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В частности, операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Брянской области с 29 по 31 октября и с 4 по 7 ноября. Как сообщили в ГИБДД, основная цель мероприятия - недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных права управления.

В Пензенской области мероприятия по выявлению нетрезвых водителей будут проходить с 29 по 31 октября.

В Москве автомобилистов будут проверять на трезвость с 28 октября по 7 ноября.