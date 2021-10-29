На МКАД изменят знаки перед съездами

Столичный центр органов дорожного движения намерен пересмотреть навигацию на МКАД. Об этом свидетельствует документация аукциона, размещенного на портале "Госзакупки".

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Победитель торгов уже определен. Аналитикам организации предстоит изучить дорожные знаки на МКАД в особенности вблизи крупных развязок. Зачастую они оказываются непонятны водителям, даже если дорогу прокладывает навигатор. В итоге аварии на кольце - по-прежнему частое явление. Водители, пропустившие съезд, начинают резко перестраиваться и тормозить, и другие участники движения не имеют возможности среагировать.