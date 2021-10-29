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В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»: чего стоит опасаться водителям

Car.ruиещё 1
3 часа назад

В грядущие выходные ГИБДД проведёт рейд "Невод". Его главные цели - выявление злостных нарушителей ПДД, профилактика роста ДТП и обеспечение безопасности на дорогах.

В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»
Фото: РИА Новости / Кирилл КаллиниковРИА Новости / Кирилл Каллиников

В дневную смену сотрудники ГИБДД акцентируют своё внимание на водителях, которые игнорируют сигналы светофоров, требования дорожных знаков и дорожной разметки, и нарушают правила проезда перекрёстков. Тонированные транспортные средства тоже пройдут проверки на предмет соответствия тонировки требованиям ПДД.

В ночную смену к рейду будут привлечены дополнительные экипажи ГИБДД, которые будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Машины ДПС перекроют оживлённые автомагистрали, каждое транспортное средство будет остановлено, а его водитель подвергнут проверке на наличие признаков опьянения. Документы при этом будут досматриваться выборочно, поскольку главная цель операции остановить и проверить как можно больше водителей.

Некоторые транспортные средства пройдут дополнительный досмотр сотрудниками ГИБДД на наличие запрещённых веществ.

Автоновости,ГИБДД,
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