В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»

В грядущие выходные ГИБДД проведёт рейд "Невод". Его главные цели - выявление злостных нарушителей ПДД, профилактика роста ДТП и обеспечение безопасности на дорогах.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников РИА Новости / Кирилл Каллиников

В дневную смену сотрудники ГИБДД акцентируют своё внимание на водителях, которые игнорируют сигналы светофоров, требования дорожных знаков и дорожной разметки, и нарушают правила проезда перекрёстков. Тонированные транспортные средства тоже пройдут проверки на предмет соответствия тонировки требованиям ПДД.

В ночную смену к рейду будут привлечены дополнительные экипажи ГИБДД, которые будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Машины ДПС перекроют оживлённые автомагистрали, каждое транспортное средство будет остановлено, а его водитель подвергнут проверке на наличие признаков опьянения. Документы при этом будут досматриваться выборочно, поскольку главная цель операции остановить и проверить как можно больше водителей.