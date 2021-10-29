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Камеры выявили в Москве более 117 тысяч непристегнутых водителей

Российская Газета
3 часа назад

С помощью камер фотовидеофиксации в Москве за 9 месяцев этого года выявлено 117 844 непристегнутых водителей. Все они получили штрафы. Такие цифры опубликовала столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Камеры «поймали» более 117 тысяч непристегнутых водителей
Фото: Александр Корольков/РГАлександр Корольков/РГ

В ручном режиме, то есть самими инспекторами, на дорогах было выявлено 52 207 фактов управления автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Видео дня

Напомним, что применять эти комплексы для выявления такого нарушения стали не так давно. В столице они контролируют 29 участков дороги. Эти же камеры выявляют пользование мобильным телефоном без устройства hands free. С начала года путем фотовидеофиксации выявлено 6196 таких нарушений. Еще в 463 случаях водителей, пользующихся за рулем телефоном, поймали инспекторы на дорогах.

Позже таким функционалом были наделены две камеры в Татарстане и одна в Тамбове. А с недавнего времени такой комплекс заработал в Подмосковье.

В соцсетях тут же появился штраф, вынесенный с помощью этого комплекса. На фотографии четко видно, что водитель пристегнут. Но штраф есть. Сколько всего ошибочных штрафов с помощью подобных комплексов, Госавтоинспекция не озвучивает. Но судя по публикациям в соцсетях, такие ошибки - не редкость.

В первые дни работы столичных комплексов стали появляться фотографии, по которым сложно понять, пристегнут водитель или нет: ремень не контрастировал на одежде. Но на фотографии в свежем подмосковном постановлении четко виден ремень на одежде водителя.

Значит, при оформлении материала инспектор что-то проглядел. И такой штраф можно смело обжаловать. Благо сейчас это можно сделать не выходя из дома - прямо на портале госуслуг.

Однако не все автовладельцы спешат эти штрафы обжаловать. Им проще заплатить со скидкой. Почему - непонятно. Ведь если жалоб мало, в ГИБДД считают, что камеры работают нормально. В результате количество ошибочных штрафов только множится. Остановить этот конвейер могут только сами автовладельцы, обжалуя ошибочные постановления. Выявляются такие нарушения с помощью нейросети, которую нужно обучать. Жаль, что это происходит не в лабораториях.

Автоновости,ГИБДД,
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