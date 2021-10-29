Hertz снабдит водителей Uber электромобилями Tesla

Американская компания Hertz (специализируется на услугах проката автомобилей), пережившая недавно процедуру банкротства, объявила о намерении приобрести в свой парк 100 тыс. автомобилей Tesla. Также стало известно, что половину этих автомобилей до 2023 года Hertz передаст в распоряжение таксистов Uber.

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С первого ноября таксисты Uber смогут арендовать автомобили Tesla в сети Hertz для перевозки пассажиров в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и некоторых других городах, а чуть позднее эти услуги будут доступны и в других городах страны. Партнеры отмечают, что этот проект объединяет три компании (Hertz, Tesla, Uber) в стремлении ускорить переход всей отрасли на использование экологически чистого электротранспорта. В случае успеха всей программы, по предварительной договоренности партнеров, парк электромобилей Tesla в компании Hertz может вырасти до 150 тыс. единиц к 2026 году.

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов открытых источников, Hertz и Uber работают в партнерстве с 2016 года. В компаниях отмечают растущий спрос со стороны пользователей такси на использование электромобилей, что, конечно, же способствует и расширению каналов сбыта для Tesla.

Добавим, что на долю электромобилей в от всего объема реализации на авторынке США приходится сейчас около 3%. По оценкам аналитиков, эта доля вырастет до 10% к 2025 году. Этому способствует также и активная работа крупнейших автопроизводителей (General Motors, Ford), направленная на расширение линейки электромобилей.