Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.01
Войти в почту

У Great Wall возникли проблемы с регистрацией названия Tank

Motor.ru
1 час назад

Great Wall испытывает трудности с регистрацией товарного знака Tank в Китае — под этой маркой автопроизводитель намерен продавать линейку брутальных внедорожников с дизайном в стиле Jeep. Китайские СМИ сообщают, что Great Wall отказали в регистрации товарного знака, однако представители компании заверяют, что заявка пока не рассмотрена. Сайт «Китайские автомобили» выяснил, с чем может быть связана заминка с получением прав на использование названия Tank.

У Great Wall возникли проблемы с названием Tank
Фото: © Great Wall© Great Wall

Журналисты выяснили, что согласно закону КНР «О товарных знаках», товарный знак не должен быть связан с военными эмблемами, однако прямого запрета на использование военной техники (например, слова «танк») в правилах нет. Это лишь одна из версий, и не исключено, что проблемы регистрации названия Tank могли возникнуть по другим причинам.

Китайское издание Autohome предполагает, что некоторые военные термины все же нельзя использовать в товарных знаках. К ним может относиться и «танк», так как это военное транспортное средство. Журналисты также обращают внимание на то, что слово Tank слишком простое и в спорной ситуации права на него сложно будет отстоять. Впрочем, последнее утверждение не влияет на процесс регистрации товарного знака.

В Китае уже продается модель Tank 300, однако в сертификационных документах она проходит под маркой Wey. Рамный внедорожник стоит 175-220 тысяч юаней (примерно 1,9 – 2,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Tank 300 ждут в России: весной этого года модель с индексом 300 продемонстрировали в на мероприятии в Сочи, а в августе его изображения обнаружились в базе Роспатента.

Автоновости,Jeep,Роспатент,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители