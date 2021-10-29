У Great Wall возникли проблемы с названием Tank

Great Wall испытывает трудности с регистрацией товарного знака Tank в Китае — под этой маркой автопроизводитель намерен продавать линейку брутальных внедорожников с дизайном в стиле Jeep. Китайские СМИ сообщают, что Great Wall отказали в регистрации товарного знака, однако представители компании заверяют, что заявка пока не рассмотрена. Сайт «Китайские автомобили» выяснил, с чем может быть связана заминка с получением прав на использование названия Tank.

Фото: © Great Wall © Great Wall

Журналисты выяснили, что согласно закону КНР «О товарных знаках», товарный знак не должен быть связан с военными эмблемами, однако прямого запрета на использование военной техники (например, слова «танк») в правилах нет. Это лишь одна из версий, и не исключено, что проблемы регистрации названия Tank могли возникнуть по другим причинам.

Китайское издание Autohome предполагает, что некоторые военные термины все же нельзя использовать в товарных знаках. К ним может относиться и «танк», так как это военное транспортное средство. Журналисты также обращают внимание на то, что слово Tank слишком простое и в спорной ситуации права на него сложно будет отстоять. Впрочем, последнее утверждение не влияет на процесс регистрации товарного знака.

В Китае уже продается модель Tank 300, однако в сертификационных документах она проходит под маркой Wey. Рамный внедорожник стоит 175-220 тысяч юаней (примерно 1,9 – 2,4 миллиона рублей по текущему курсу).