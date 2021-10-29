BMW обновит «по воздуху» два миллиона автомобилей

BMW Group анонсировала третье за год обновление ПО автомобилей: оно затронет около двух миллионов машин по всему миру, в том числе и в России — в версии 21-07 упор сделан на улучшении работы функций помощи водителю. С обновлением также откроется доступ к новым продуктам, например, для моделей M3 и M4 с системой M Sound Control появится возможность настраивать звучание двигателя в салоне. Обновление доступно для 30 моделей BMW.

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Обновление ОС BMW 7 до версии 21-07 стартовало в Германии 11 октября и поэтапно разворачивается в других странах, включая Россию. Уже сейчас новая версия доступна для трех десятков моделей (общее количество автомобилей по всему миру достигает двух миллионов), в числе которых как машины с традиционными ДВС, так и подключаемые гибриды и электромобили.

Ключевых улучшений несколько. Во-первых, была модернизирована система предупреждения о выезде из занимаемой полосы — теперь можно отключить активное подруливание на сложных участках, например, на сужающейся дороге без центральной разметки.

Во-вторых, доработана система информирования о дорожной ситуации онлайн — сбор данных о дорожной обстановке стал более комплексным. В-третьих, система идентификации водителя теперь работает исправно вне зависимости от того, где находится ключ в салоне автомобиля. В-четвертых, в версии 21-07 усовершенствовали регулировку громкости для смартфонов на базе Android, подключенных к автомобилю через Bluetooth.