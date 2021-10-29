Фургон Lada Largus впервые получит камеру заднего вида

Лада.Онлайн сообщил о новой опции, которая с декабря 2021 года станет доступна для фургонов Lada Largus. Согласно данным одного из российских дилерских центров, АвтоВАЗ оборудует модель камерой заднего вида. Сколько будет стоить установка дополнительного оборудования на автомобили, пока неизвестно. В настоящий момент функция помощи при парковке доступна для «Ларгусов» в кузове универсал.

Фото: Лада.Онлайн Лада.Онлайн

Один из официальных дилерских центров сообщил, что с декабря нынешнего года «АвтоВАЗ» дополнит список опций фургонов Lada Largus камерой заднего вида. Устанавливать систему помощи при парковке начнут на модели в комплектациях Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus. Во сколько обойдется новая опция покупателям, пока неизвестно. В настоящий момент камера заднего вида для семейства «Ларгусов» доступна только для универсалов.

Стоимость фургона Lada Largus, оборудованного 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил в зависимости от комплектации составляет 916 900 и 938 900 рублей. За исполнение с 16-клапанным 106-сильным мотором придется заплатить от 936 900 до 958 900 рублей.