Обновленная Audi A8 дебютировала в удлиненной версии Horch

Слухи о том, что Audi собирается возродить марку Horch для особо роскошной версии представительского седана А8, ходили давно — и подкреплялись шпионскими снимками. Теперь компания раскрыла все карты — новинка под названием Audi A8L Horch рассекречена официально, а её публичный дебют состоится на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу. Продажи флагманского седана начнутся сразу после премьеры — и только на китайском рынке. По крайней мере, пока.

Фото: A8L Horch © Audi A8L Horch © Audi

Как сообщает издание Autoevolution, исполнение Horch построено на базе рестайлинговой версии А8. Правда, отличий совсем немного — новые фары с уголками в нижней части и передний бампер. В духе главного конкурента в лице Майбаха седан получил решётку радиатора с вертикальными ламелями, расширенную хромированную отделку, оригинальные колёсные диски и фирменные логотипы на ступицах и задних дверях — в виде буквы Н. Главная особенность A8L Horch — увеличенная на 130 миллиметров колёсная база. Но если у Mercedes-Maybach при этом меняются дверные проёмы и задние стойки крыши, а у Genesis G90 L появляется вставка в среднюю стойку кузова, то Audi лишь растянула задние двери — стойки остались прежними.

Видео дня

Длина Хорьха составляет 5450 миллиметров (новый Майбах чуть длиннее — 5469 миллиметров). Разумеется, A8L Horch получила топовое оснащение, а вот чего у неё не будет даже за доплату, так это мотора W12, вопреки слухам. Более того, не будет даже V8 — под капотом седана бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 340 лошадиных сил, который работает в тандеме с 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией.