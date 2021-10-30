Новый Range Rover сможет ездить на водороде

Внедорожник также получит и чисто электрическую модификацию

Фото: Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover

Как известно, Range Rover нового поколения выйдет на российский рынок в трёх версиях: внедорожники будут оснащены рядным 3,0-литровым шестицилиндровым дизелем и 4,4-литровой битурбовосьмёркой BMW. В Европе и США моторная гамма будет заметно отличаться — в Старом Свете автопроизводитель сделает ставку на заряжаемые от сети гибриды, но позже появится не только электрическая модификация, но и версия с водородной силовой установкой. Аналогичная система уже тестируется на Defender.

Range Rover серии L460 построен на новой платформе MLA, которая изначально рассчитана на разные типы электрификации. В интервью изданию Autocar директор по программам Land Rover Ник Миллер подтвердил, что архитектура предполагает использование и водородной силовой установки. Пока об этом проекте мало что известно, но топ-менеджер отметил, что водородная версия внедорожника будет дополнением к модификации с электрической силовой установкой. Известно, что система на топливных элементах уже проходит испытания на модели Defender. Премьера прототипа Range Rover на водороде должна состояться в уже ближайшем будущем, а серийный автомобиль появится не ранее 2024 модельного года.