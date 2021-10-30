IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол

Улицы итальянского города Модены стали полигоном для разработки новой технологии предотвращения столкновений, которая позволяет автомобилям «видеть» сквозь здания и другие транспортные средства, чтобы избегать аварий. Проект CLASS организован командой IBM Research в сотрудничестве с Университетом Модены и Реджо-Эмилии (UNIMORE), Барселонским суперкомпьютерным центром (BSC), компанией Atos, итальянской маркой Maserati и муниципалитетом Модены.

Фото: IBM IBM

В рамках проекта IBM разработала экспериментальный прототип системы, которая сочетает периферийные вычисления с облачными инфраструктурами, объединяя муниципальные устройства и транспортные средства как источники информации для проведения перекрёстной сверки в реальном времени. На улицах установили датчики и подключили их к городскому центру обработки данных через оптоволоконную сеть. Этот центр стал выполнять функцию облака. Затем седан Maserati Quattroporte и кроссовер Levante оснастили множеством датчиков, в том числе HD-камерами, лидарами и GPS, подключенными к инфраструктуре города через выделенный сегмент LTE-сети. В автомобили установили графические ускорители Nvidia Jetson и ноутбуки для работы системы Advanced Driver Assistance System.