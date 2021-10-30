Ford Mustang нового поколения станет гибридом

Следующий год должен стать последним для шестого поколения спорткара Ford Mustang, поскольку с 2023 модельного года его заменит новый пони-кар с индексом S650. И, судя по всему, в седьмом поколении Мустанг станет гибридным — в социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn нашёлся профиль инженера компании Ford, который трудился над разработкой турбокомпрессоров низкого и высокого давления для 2,3-литровой четвёрки и 5,0-литрового V8, оба из которых являются частью гибридной установки.
Как обнаружил участник форума Mustang7G, профиль Педро Марадеи в LinkedIn утверждает, что он работал над Mustang нового поколения с индексом S650 в течение пяти месяцев — с июля по ноябрь 2020 года. Марадеи имеет довольно большой опыт работы с Мустангом — он был инженером по разработке для силовых агрегатов в Ford на протяжении 10 лет. Новый пони-кар встанет на конвейер с 2023 модельного года, что означает, что он дебютирует уже в следующем году, а продажи начнутся либо в конце 2022 года, либо в начале 2023. Известия об электрификации мотора EcoBoost и атмосферной восьмёрки неудивительны — V8 уже пришлось ограничить мощность на 10 лошадиных сил, чтобы соответствовать действующим нормам выбросов.
Гибридная силовая установка поможет Мустангу сохранить двигатель внутреннего сгорания как можно дольше, хотя инсайдеры утверждали, что полностью электрическая версия пони-кара уже находится в разработке. Электрокар должен встать на конвейер в декабре 2028 года, заменив собой седьмое поколение Mustang, которое, таким образом, станет последним в истории Мустангом с ДВС. Культовый пони-кар недавно назвали самым американским автомобилем — вернее, версию GT с механической коробкой передач.