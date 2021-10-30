Ford Mustang нового поколения станет гибридом

Следующий год должен стать последним для шестого поколения спорткара Ford Mustang , поскольку с 2023 модельного года его заменит новый пони-кар с индексом S650. И, судя по всему, в седьмом поколении Мустанг станет гибридным — в социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn нашёлся профиль инженера компании Ford , который трудился над разработкой турбокомпрессоров низкого и высокого давления для 2,3-литровой четвёрки и 5,0-литрового V8, оба из которых являются частью гибридной установки.

Как обнаружил участник форума Mustang7G, профиль Педро Марадеи в LinkedIn утверждает, что он работал над Mustang нового поколения с индексом S650 в течение пяти месяцев — с июля по ноябрь 2020 года. Марадеи имеет довольно большой опыт работы с Мустангом — он был инженером по разработке для силовых агрегатов в Ford на протяжении 10 лет. Новый пони-кар встанет на конвейер с 2023 модельного года, что означает, что он дебютирует уже в следующем году, а продажи начнутся либо в конце 2022 года, либо в начале 2023. Известия об электрификации мотора EcoBoost и атмосферной восьмёрки неудивительны — V8 уже пришлось ограничить мощность на 10 лошадиных сил, чтобы соответствовать действующим нормам выбросов.