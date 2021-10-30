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Автомобили научились заглядывать за угол благодаря системе от IBM

Секрет Фирмы
3 часа назад

В итальянском городе Модена тестируют новую технологию предотвращения столкновений на дорогах. Автомобили, подключённые к системе от IBM могут «видеть» обстановку за поворотом. В эксперименте под названием CLASS участвуют машины марок Maserati Quattroporte и Maserati Levante. Они оснащены специальными устройствами, информация с которых попадает в центр управления данными.

Машины научились заглядывать за угол благодаря системе от IBM
Фото: Maserati QuattroporteMaserati Quattroporte

Помимо IBM в проекте участвуют Университет Модены и Реджо-Эмилии, Барселонский суперкомпьютерный центр, IT-компания Atos, автопроизводитель Maserati и муниципалитет Модены.

Датчики местоположения установлены как в машинах, так и на улицах города. Информация с них стекается в центр обработки данных. Седан Maserati Quattroporte и кроссовер Maserati Levante также оснащены HD-камерами и лидарами. Машины подключены к городской инфраструктуре через выделенный сегмент сети 4G. Также в автомобили установили графические ускорители и ноутбуки для работы «расширенной системы помощи водителю» (Advanced Driver Assistance System — ADAS). Предупреждение о потенциальной опасности выводится на экран ноутбука. Так водители заранее знают о препятствиях и могут избежать столкновений.

Автоновости,Maserati Quattroporte,Maserati Levante,Maserati,IBM,
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