Машины научились заглядывать за угол благодаря системе от IBM

В итальянском городе Модена тестируют новую технологию предотвращения столкновений на дорогах. Автомобили, подключённые к системе от IBM могут «видеть» обстановку за поворотом. В эксперименте под названием CLASS участвуют машины марок Maserati Quattroporte и Maserati Levante . Они оснащены специальными устройствами, информация с которых попадает в центр управления данными.

Датчики местоположения установлены как в машинах, так и на улицах города. Информация с них стекается в центр обработки данных. Седан Maserati Quattroporte и кроссовер Maserati Levante также оснащены HD-камерами и лидарами. Машины подключены к городской инфраструктуре через выделенный сегмент сети 4G. Также в автомобили установили графические ускорители и ноутбуки для работы «расширенной системы помощи водителю» (Advanced Driver Assistance System — ADAS). Предупреждение о потенциальной опасности выводится на экран ноутбука. Так водители заранее знают о препятствиях и могут избежать столкновений.