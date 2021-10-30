«Волгу» из гаража КГБ СССР продали за 3 млн рублей

Мелкосерийную «Волгу», служившую в гараже КГБ СССР, продали за три миллиона рублей. Седан 1990 года выпуска сменил владельца всего за месяц, и это не удивляет, ведь версия 24-34 очень редкая — с 1987 по 1993 год было сделано менее 250 машин для нужд советских и российских спецслужб. От обычной «Волги» 24-10 «догонялка КГБ» отличается мощным двигателем V8, автоматической коробкой передач, усиленным кузовом и подвеской, а также рядом более мелких доработок.

Фото: avito avito

Выставленный на продажу экземпляр выкрашен в бледно-жёлтый цвет, характерный для советских машин такси. Внешних отличий от обычной «Волги» у 24-34 минимум, так что опознать оперативный автомобиль было едва ли возможно. По слухам, чекисты использовали те же номера, что и реальные таксисты!

Даже беглый взгляд в салон не позволит сразу опознать 24-34 — тумблеры спецоборудования спрятаны в нише для пепельницы, педалей три (за тормоз отвечают обе левые), а селектор «автомата» удачно стилизован под «механику».

Однако под капотом 5,5-литровый бензиновый V8, который развивает 195 лошадиных сил — почти вдвое больше, чем штатная «четвёрка» объёмом 2,4 литра. Топливный бак увеличен, спереди установлены дисковые тормоза, в багажнике есть дополнительная аккумуляторная батарея.

Хотя ялтинский ГАЗ-24-34 нуждается в реставрации, в целом автомобиль сохранился хорошо. Все идентификационные таблички отлично читаются, кузов ни разу не перекрашивался, а салон не перешивался. История седана интересная: после службы в КГБ, «Волгу» передали на баланс МВД Украины, а в частные руки машина перешла только в 2003 году.