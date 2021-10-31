Что изменится в оформлении полиса ОСАГО

Договор страхования гражданской ответственности должен быть заключён в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с заявлением в страховую компанию, представил необходимые документы и оплатил страховую премию. Такие требования содержатся в информационном письме Центробанка от 14 октября, которое направлено во все страховые организации.

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Нежелательных клиентов больше не будет

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Необходимость более жёстких сроков оформления ОСАГО связана в первую очередь с участившимися случаями отказов при оформлении полисов. «Отказниками» в основном становятся владельцы мотоциклов и таксисты.

«Байкеры и таксисты — клиенты для страховщиков нежелательные, — рассказал «Парламентской газете» юрист в сфере автострахования Кирилл Евроев. — Первые — потому что в стране нет должной ремонтной базы для восстановления мотоциклов (по новым правилам страховые компании должны в качестве компенсации пострадавшему в ДТП отремонтировать транспортное средство на собственной ремонтной базе), вторые — из-за высокой аварийности. Так что все ухищрения страховых компаний в отношении таких клиентов, вроде «завис компьютер» или «закончились бланки», связаны с новым витком борьбы страховых за повышение тарифов».

По мнению Евраева, изложенные в письме требования Центробанка повлияют на сложившуюся ситуацию. Страховым компаниям будет сложнее «динамить» нежелательных клиентов. При этом юрист считает, что некоторые лазейки, которые могут отравить жизнь автолюбителям, всё же останутся.

Например, может вернуться практика продажи ОСАГО нежелательным клиентам только в пакете с другими продуктами страхования, вроде страхования жизни.

С тем, что после вмешательства ЦБ оформить ОСАГО станет проще, даже для так называемых нежелательных клиентов, согласен и заместитель главы Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. В комментарии «Парламентской газете» он отмечает, что указания Центробанка не только заставят страховщиков вернуться в правовое поле, но и послужат для пострадавших клиентов дополнительным основанием, чтобы выиграть дело в суде.

«Водители, которым было неправомерно отказано в продаже полиса ОСАГО, просто оказались в ловушке. И есть случаи, когда люди реально пострадали от этой ситуации», —- констатирует Рафаэль Марданшин.

Между тем в письме Центробанка указано, что основанием для немедленного оформления страховки ОСАГО является предоставленный гражданином пакет документов. При этом если заявление автовладельца оформлено с недочётами или представлен неполный комплект документов, страховщик должен в тот же день сообщить об этом гражданину, обратившемуся за полисом.

При оформлении электронного полиса «автогражданки» страховщик самостоятельно получает нужные сведения через систему информационного обмена и межведомственного взаимодействия с соответствующими структурами и после оплаты страховой премии незамедлительно высылает полис страхователю в виде электронного документа. Обо всём этом следует помнить автовладельцам, чтобы уметь отстаивать свои права при покупке полиса ОСАГО.

Судьба техосмотра может решиться совсем скоро

Несколько слов следует сказать об изменениях в предоставлении документов, обязательных для оформления ОСАГО. Согласно поправкам в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», которые вступили в силу 22 августа этого года, наличие диагностической карты на автомобиль перестало быть необходимым условием для выдачи полиса «автогражданки». Таким образом, техосмотр «отвязали» от ОСАГО. Правда, при этом требования к самому техосмотру стали жёстче. Его пройти теперь можно только на специально аккредитованном пункте ТО с обязательной видеофиксацией процедуры.

Тем не менее, как отмечают эксперты, сам техосмотр во многом продолжает оставаться формальным и не является действенным инструментом контроля за состоянием транспортного средства. Поэтому законодатели готовы пойти дальше, отменив обязательный техосмотр для личного транспорта. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

«Процедура техосмотра в нынешнем её виде давно утратила свою прежнюю связь с безопасностью и превратилась в оброк, который автовладельцы последние годы уплачивали исключительно для покупки полиса ОСАГО», — подчеркнул один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Если документ будет принят, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут предоставлять транспортные средства на техосмотр лишь при постановке на учёт — например, при смене собственника.

Если страховая отказывает

Юрист Кирилл Евраев напоминает, что сегодня у страховых компаний есть все возможности, чтобы работать с клиентами по понятным правилам. Если у страхователя небольшой стаж вождения или он ранее совершал ДТП, страховой тариф может быть увеличен, и, напротив, за безаварийную езду при заключении договора может быть сделана скидка.

«Если же в страховой навязывают дополнительные услуги, намеренно затягивают оформление договора ОСАГО или вовсе отказывают в этом, автолюбителю следует помнить, что это является нарушением его прав», — отмечает юрист.

Кстати, штрафы для страховщиков за подобные действия значительно увеличились.

Должностному лицу нарушение будет стоить от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическое лицо заплатит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Поэтому, если в страховую предоставлен необходимый пакет документов, но оформить полис ОСАГО в тот же день отказываются, необходимо написать жалобу в Центробанк, осуществляющий надзор за страховым рынком. Заявление можно также направить в интернет-приёмную регулятора.