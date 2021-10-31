Что изменится в оформлении полиса ОСАГО

Договор страхования гражданской ответственности должен быть заключён в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с заявлением в страховую компанию, представил необходимые документы и оплатил страховую премию, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на требования в информационном письме Центробанка России, которое направлено во все страховые организации.

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В письме указано, что основанием для немедленного оформления страховки ОСАГО является предоставленный автовладельцем пакет документов. При этом если заявление гражданина оформлено с недочётами или представлен неполный комплект документов, страховщик должен в тот же день сообщить об этом гражданину, обратившемуся за полисом.

Необходимость более жёстких сроков оформления ОСАГО связана прежде всего с участившимися случаями отказов при оформлении полисов. «Отказниками» в основном становятся владельцы мотоциклов и таксисты.

Как сообщил юрист в сфере автострахования Кирилл Евроев, после требований регулятора страховым компаниям будет сложнее «динамить» нежелательных клиентов. При этом некоторые лазейки, которые могут отравить жизнь автолюбителям, останутся. Так, может вернуться практика продажи полиса нежелательным клиентам только в пакете с другими продуктами страхования, например, страхования жизни.