Какие новые модели предложат автопроизводители в России

В ноябре автопроизводители приготовили для россиян новые автомобили, обновки покажут Mercedes-Benz, Kia и Chery. Подробнее о машинах, которые уже скоро появятся у автодилеров, в материале «Газеты.Ru».

Фото: Mercedes-Benz/KIA/Chery Mercedes-Benz/KIA/Chery

Mercedes-Benz C-class

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В ноябре в салонах дилеров появится новое поколение Mercedes-Benz C-class. Автомобиль стал крупнее предшественника: длина седана выросла более чем на 6,5 см и на два сантиметра приросла ширина. За счет этого увеличилось пространство в салоне.

Впервые опробованная на флагманском седане S-class новая модульная платформа MRA теперь используется и на «цешке». Это существенно расширило функционал модели, к примеру, появилось полноуправляемое шасси —

задние колеса теперь могут поворачиваться на угол до 2,5 градусов.

На высоких скоростях колеса передней и задней оси поворачивают синхронно в одну строну, тем самым повышая стабильность машины в виражах. На скорости до 60 км/ч они отклоняются в противофазе к передним, обеспечивая лучшую маневренность автомобиля (по сравнению с обычной подвеской радиус разворота уменьшается почти на полметра). На C-class такая опция появилась впервые.

Mercedes-Benz

Салон автомобиля предыдущего поколения на фоне других моделей компании и конкурентов выглядел откровенно старомодным. Интерьер же нового C-class выполнен в авангардном стиле, уже знакомом по другим автомобилям компании. Центральное место на торпедо занимает цифровая панель приборов с виртуальными органами управления мультимедиа и бортовой системой.

Mercedes-Benz

В салоне практически не осталось привычных кнопок: управление практически всеми функциями возложено на сенсорный дисплей диагональю 9,5 или 11,9 дюйма, слегка развёрнутый к водителю. По аналогии со смартфонами и планшетами, экран мультимедийной системы можно разблокировать при помощи сканера отпечатков пальца.

Под капотом нового C-class теперь только четырёхцилиндровые моторы: атмосферники V6 со сменой поколений для этой машины более не доступны.

На европейском рынке все автомобили оснащаются стартер-генератором EQ-Boost (+20 л.с. и дополнительные 200 Нм тяги), который снижает эффект так называемой «турбоямы».

Машины в российской спецификации этой функции лишены. В нашей стране покупатели смогут выбирать между заднеприводной версией С180 (150 лошадиных сил) и 197- сильной модификацией С200 4-matic с полноприводной трансмиссией. Не получится заказать россиянам и C-class- универсал: к нам будут завозить только седаны. Выпускать новое поколение машины на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье пока не планируется.

Mercedes-Benz CLS

Еще одна российская премьера от немецкого автопроизводителя — обновленное четерехдверное купе CLS. Машина получила новые передний бампер и решетку радиатора, выполненную из множества трехлучевых звездочек. Салон остался почти прежним, хотя совершено изменился руль и появились дополнительные варианты отделки интерьера.

Mercedes-Benz

Купе будет доступно в двух версиях: с двухлитровым турбодизелем мощностью в 249 лошадиных сил, а также с рядной бензиновой «шестеркой» с двойным турбонаддувом (435 л.с.).

Обе модификации предлагаются только в полноприводном исполнении.

Kia XCeed

В середине ноября стартуют продажи обновленного купе-кроссовер Kia XCeed. Главное изменение под капотом: вместо 1,4-литрового мотора (140 лошадиных сил), автомобиль теперь оснащается двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 сил. До 100 км/ч машина теперь разгоняется на 0,3 секунды быстрее, чем прежде – за 9,2 секунды. 200-сильный турбированный двигатель (1,6 литра) предлагается для топ-версий. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

KIA

Несколько изменился перечень оборудования: цветной 4,2-дюймовый дисплей на передней панели теперь доступен уже в базовой комплектации. Кроме того, в некоторых версиях появились системы контроля слепых зон и электронный ассистент для выезде с парковки задним ходом.

Также в ноябре у дилеров появятся обновленные хетчбэки и универсалы Kia Ceed.

В отличие от внедорожной версии, они получили измененные бамперы и новый дизайн фар. Как и купе-кроссовер обычные Kia Ceed также получили новый 150-сильный турбомотор.

Exeed TXL

Обновленный кроссовер Exeed TXL (премиальный суббренд китайской компании Chery) получил новые бамперы, решетку радиатора, а также полностью светодиодную переднюю оптику. Из изменений в салоне стоит отметить сдвоенные экраны диагональю 12,3 дюйма каждый. Также автомобиль имеет функцию кругового обзора.

Chery