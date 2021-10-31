Новый Range Rover переведут на водород через три года

Английская компания Land Rover в рамках стратегии Reimagine будет производить машины на возобновляемых источниках энергии. В 2024 году она намерена презентовать Range Rover EV на водороде.
До конца года производитель покажет образец водородного Land Rover Defender, испытание которого проходит с лета. Range Rover EV с электроприводом должен дебютировать через три года, тогда фирма выпустит и его вариант на топливных элементах. Аккумуляторный внедорожник англичанам поможет создать BMW, и это не удивительно, так как немцы прежде оказывали поддержку коллегам в создании Rover V.
Land Rover на своих главных рынках сделает ставку на умеренные гибриды с 48-вольтным стартер-генератором. Дизельные и бензиновые Ingenium V6 дополнят электродовеском, благодаря которому ДВС лучше работает на разгонах. В Европе компания станет продавать гибриды P510e и P440e с батареей на 38,2 кВтч, 143-сильным электромотором и запасом хода в 100 км.