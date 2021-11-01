УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд на сумму от 35 до 110 тысяч рублей, узнали «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов.

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Сильнее всего подорожал «Патриот» в экспедиционной модификации — цена увеличилась на 110 тыс. руб. (теперь он стоит от 1,28 рублей). Моделям коммерческого семейства «Профи» прибавили по 65 тыс. руб. (цена стартует от 1,06 тыс. руб.).

УАЗ теперь «Буханка» стоит от 962 тыс. руб. (прибавка составила 35-45 тыс. руб.); «Хантер» — от 1 млн руб. (плюс 35-45 тыс. руб.). «Патриоту» и «Пикапу» прибавили по 45 тыс. руб. (в зависимости от типа трансмиссии цены начинаются от 1,1-1,4 млн руб. и 1,2-1,5 млн руб. соответственно).

Отмечается, что цены на новые автомобили УАЗ повышаются шестой месяц подряд. Машины дорожали в июне (на 15-25 тыс. руб.), июле (на 35 тыс. руб.), августе (на 10 тыс. руб.), сентябре (на 10-25 тыс. руб.) и октябре (на 20-35,1 тыс. руб.).