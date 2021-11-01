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В Совфеде рассказали о новом возможном штрафе за опасное вождение

RT на русскомиещё 4
1 час назад

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что наказание за опасное вождение может войти в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, штраф составит 3 000 рублей.

За опасное вождение начнут наказывать строже
Фото: ТАССТАСС

«Конкретные меры пресечения ... предложены в проекте нового КоАП», — цитирует РИА Новости слова Рукавишниковой.

По её словам, речь идёт о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее.

Рукавишникова отметила, что подобная агрессивная езда может спровоцировать ДТП.

Она добавила, что в случае принятия нового КоАП, дорожных хулиганов будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение и штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

В сентябре сообщалось, что Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств прорабатывают новые штрафы для автомобилистов.

Автоновости,Ирина Рукавишникова,Минюст РФ,Совет Федерации,РИА Новости,
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