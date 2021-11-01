Лихачей ждет новый штраф

Российских водителей-лихачей планируют наказывать рублем за опасное вождение. Как рассказала РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, штраф за опасную езду появится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и составит три тысячи рублей. На сегодняшний день ответственность за такое поведение на дорогах все еще отсутствует, хотя понятие «опасная езда» было определено в постановлении правительства еще в 2016 году.

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Рукавишникова отметила, что под «опасной ездой», которая повлечет за собой наказание, имеются в виду повторяющиеся действия водителей: к примеру, резкие перестроения сразу через две полосы, скоростные обгоны и несоблюдение дистанции.

Пока же водителей наказывают лишь за отдельные нарушения ПДД, которые являются элементами «опасной езды», понятие которой было введено еще пять лет назад. В новом КоАП это упущение будет исправлено: в проект внесут административный штраф в три тысячи рублей, который, как ожидается, станет дополнением к штрафам за те или иные нарушения.