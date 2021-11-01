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Российским водителям приготовили новый штраф в три тысячи рублей

Motor.ruиещё 3
2 часа назад

Российских водителей-лихачей планируют наказывать рублем за опасное вождение. Как рассказала РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, штраф за опасную езду появится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и составит три тысячи рублей. На сегодняшний день ответственность за такое поведение на дорогах все еще отсутствует, хотя понятие «опасная езда» было определено в постановлении правительства еще в 2016 году.

Лихачей ждет новый штраф
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Рукавишникова отметила, что под «опасной ездой», которая повлечет за собой наказание, имеются в виду повторяющиеся действия водителей: к примеру, резкие перестроения сразу через две полосы, скоростные обгоны и несоблюдение дистанции.

Пока же водителей наказывают лишь за отдельные нарушения ПДД, которые являются элементами «опасной езды», понятие которой было введено еще пять лет назад. В новом КоАП это упущение будет исправлено: в проект внесут административный штраф в три тысячи рублей, который, как ожидается, станет дополнением к штрафам за те или иные нарушения.

В новой редакции КоАП также собираются ужесточить наказание за регулярные грубые нарушения ПДД. Так, систематическое пренебрежение к правилам может повлечь за собой лишение прав на срок от одного года до полутора лет, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ. По задумке экспертов, такое наказание вступит в силу в случае грубых нарушений ПДД от трех раз за один год.

Автоновости,Минюст РФ,
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