В России введут новые скидки на штрафы

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях содержит норму, по которой жители России могут оплачивать лишь треть от назначенного штрафа за нарушение. Как рассказал советник министра юстиции Дмитрий Коротков в интервью «РГ», в новом кодексе правонарушения будут разделяться на грубые и негрубые.

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Как объяснил Коротков, за мелкие проступки предлагается на первый раз выносить лишь предупреждение вместо штрафа. Кроме того, для ряда статей имеется возможность уплатить штраф в размере половины от назначенной санкции.

При этом, если гражданин признает свою вину в негрубом правонарушении, то он может выплатить штраф в размере одной третьей от минимального размера санкции.

Кроме того, если лицо уплатит установленную сумму штрафа, возместит причиненный вред и примет меры по предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем, то оно освобождается от административной ответственности, а производство по делу прекратят. В противном случае, граждан будут привлекать к ответственности на общих основаниях.

Как отметил Коротков, вышеописанные меры фактически являются аналогом 50% скидки на штраф, который сейчас уплачивают водители за нарушение ПДД.