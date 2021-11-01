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В России введут новые скидки на штрафы

Елена Прошина
1 час назад

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях содержит норму, по которой жители России могут оплачивать лишь треть от назначенного штрафа за нарушение. Как рассказал советник министра юстиции Дмитрий Коротков в интервью «РГ», в новом кодексе правонарушения будут разделяться на грубые и негрубые.

В России введут новые скидки на штрафы
Фото: ТАССТАСС

Как объяснил Коротков, за мелкие проступки предлагается на первый раз выносить лишь предупреждение вместо штрафа. Кроме того, для ряда статей имеется возможность уплатить штраф в размере половины от назначенной санкции.

При этом, если гражданин признает свою вину в негрубом правонарушении, то он может выплатить штраф в размере одной третьей от минимального размера санкции.

Россиян освободят от ряда штрафов

Кроме того, если лицо уплатит установленную сумму штрафа, возместит причиненный вред и примет меры по предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем, то оно освобождается от административной ответственности, а производство по делу прекратят. В противном случае, граждан будут привлекать к ответственности на общих основаниях.

Как отметил Коротков, вышеописанные меры фактически являются аналогом 50% скидки на штраф, который сейчас уплачивают водители за нарушение ПДД.

Напомним, что 28 октября Минюст завершил разработку проекта нового КоАП РФ, однако до внесения его в правительство предстоит еще несколько этапов согласования. Сейчас законопроект направлен в заинтересованные органы государственной власти и организации — всего 96 адресатов.
Автоновости,Дмитрий Коротков,Минюст РФ,
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