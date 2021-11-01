Пьяные водители выплатили 3 млрд рублей штрафов

Водители, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, в 2021 году выплатили 3 млрд рублей штрафов. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сумма неоплаченных штрафов ГИБДД, которую судебные приставы принудительно взыскали с автомобилистов, составила 9,5 млрд рублей. По словам Аристова, ежегодно доля штрафов ГИБДД в общем массиве исполнительных документов составляет порядка 30%.

Глава ФССП напомнил, сейчас проходит процедуру согласования законопроект, который призван упростить порядок исполнения исполнительных документов в области дорожного движения. В мае этого года Минюст предложил автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами.