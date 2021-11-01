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Skoda возобновила производство после двух недель простоя

Motor.ru
1 час назад

Skoda объявила о возобновлении сборки автомобилей на заводах в Чехии. Как сообщает Reuters, производство было запущено в ночную смену 31 октября, начавшуюся в 22:00. Перед этим предприятия компании в стране, за исключением одного конвейера в Квасинах, простаивали две недели. Сообщалось, что причина остановки – в дефиците электронных компонентов, из-за которого в 2021 году в Чехии произведут на 250 тысяч машин меньше, чем планировалось, подсчитала местная Ассоциация автомобильной промышленности. Это обойдется автомобильному сектору, являющемуся основой чешской экономики, в 200 миллиардов крон (девять миллиардов долларов) продаж.

Skoda возобновила производство после двух недель простоя
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Вечером 31 октября Skoda возобновила производство на двух из трех своих заводов в Чехии. К работе вернулось головное предприятие в Млада-Болеславе, где собирают модели Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia и Enyaq iV, а также завод в Врхлаби, выпускающий роботизированные коробки DSG для всей Volkswagen Group. Площадка в Квасинах (Superb, Karoq и Kodiaq) оставалась частично рабочей.

Ранее сообщалось, что Skoda может значительно сократить или даже остановить производство на чешских заводах с 18 октября до конца года. На складах компании скопилось более 50 тысяч недоукомплектованных машин, которые ждут поставок микрочипов. При этом руководство заверило, что массовых увольнений не будет, а простои рабочим компенсируют.

На автомобильный сектор приходится четверть промышленного производства Чехии, а на местных автозаводах Skoda трудятся 180 тысяч человек. Проблемы с автопромом уже сказались на экономике страны: в третьем квартале 2021 года ее рост замедлился из-за снижения производства и, как следствие, продаж.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,
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