Власти штата Нью-Йорк ввели беспрецедентный штраф

Новый губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект, увеличивающий штраф за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп со 150 до 1000 долларов (71,1 тысяча рублей по нынешнему курсу). Проект носит говорящее название SLEEP («спать»): это аббревиатура расшифровывается как Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution и призывает остановить чрезмерное загрязнение от выхлопов, в том числе шумовое.

Согласно организаторам крупнейшего в США тюнинг-шоу SEMA, приготовленный для Нью-Йорка штраф станет самым крупным наказанием за громкий выхлоп в стране. На втором месте санкция, действующая в Колорадо, и она в два раза меньше – 500 долларов (35,5 тысячи рублей).

Главная причина резкого увеличения штрафа в Нью-Йорке – обеспокоенность властей набирающим популярность дрэг-рейсингом. Они отметили, что с начала пандемии количество нелегальных гонок на улицах городов штата значительно выросло, и они надеются, что 1000-долларовый штраф поможет бороться с пугающей тенденцией. Помимо этого, в местах, облюбованных гонщиками, предлагается установить устройства, замеряющие уровень шума – к слову, подобные камеры уже начали тестировать в России.

Проект также подразумевает ужесточение контроля над тюнерами. Так, если ателье или магазин с запчастями три раза «поймают» на манипуляциях с глушителями, его лишат лицензии.