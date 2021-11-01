Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.29
Войти в почту

Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф

Motor.ru
3 часа назад

Новый губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект, увеличивающий штраф за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп со 150 до 1000 долларов (71,1 тысяча рублей по нынешнему курсу). Проект носит говорящее название SLEEP («спать»): это аббревиатура расшифровывается как Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution и призывает остановить чрезмерное загрязнение от выхлопов, в том числе шумовое.

Власти штата Нью-Йорк ввели беспрецедентный штраф
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно организаторам крупнейшего в США тюнинг-шоу SEMA, приготовленный для Нью-Йорка штраф станет самым крупным наказанием за громкий выхлоп в стране. На втором месте санкция, действующая в Колорадо, и она в два раза меньше – 500 долларов (35,5 тысячи рублей).

Главная причина резкого увеличения штрафа в Нью-Йорке – обеспокоенность властей набирающим популярность дрэг-рейсингом. Они отметили, что с начала пандемии количество нелегальных гонок на улицах городов штата значительно выросло, и они надеются, что 1000-долларовый штраф поможет бороться с пугающей тенденцией. Помимо этого, в местах, облюбованных гонщиками, предлагается установить устройства, замеряющие уровень шума – к слову, подобные камеры уже начали тестировать в России.

Проект также подразумевает ужесточение контроля над тюнерами. Так, если ателье или магазин с запчастями три раза «поймают» на манипуляциях с глушителями, его лишат лицензии.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об увеличении наказания за нарушение тишины ночью. Минимальный штраф за шум он предложил увеличить в 10 раз – до пяти тысяч рублей – и добавлять по 250 рублей сверху за каждые 10 лошадиных сил, начиная с 200 сил. Таким образом, хозяину 400-сильного спорткара придется выложить за нестандартный глушитель уже 10 тысяч рублей.

Автоновости,Сергей Собянин,Мосгордума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители