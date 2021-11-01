Opel Manta и Lancia Delta станут первыми электромобилями Stellantis

Автоконцерн Stellantis раскрыл новые подробности об ожидаемых электрокарах марки. Так, в 2025 году инженеры готовятся представить модернизированный Opel Manta, а вслед за ним прибудет Lancia Delta.

Автомобили Manta поступили в производство в 1970-х годах, это был достаточно популярный автомобиль в кузове купе с задним приводом. После возрождения модель станет купе-кроссовером, видимо, известное имя призвано привлечь к новинке больше внимания со стороны поклонников.

Возрождение авто уже подтвердили представители Opel и Vauxhall, заявив, что с 2027 года будут заниматься выпуском только новых электрических машин. Подробностей об ожидаемой новинке нет, но скорее всего, для нее используют одну из четырех платформ Stellantis для электрокаров.