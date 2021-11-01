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Opel Manta и Lancia Delta станут первыми электромобилями Stellantis

Car.ru
3 часа назад

Автоконцерн Stellantis раскрыл новые подробности об ожидаемых электрокарах марки. Так, в 2025 году инженеры готовятся представить модернизированный Opel Manta, а вслед за ним прибудет Lancia Delta.

Opel Manta и Lancia Delta станут первыми электромобилями Stellantis
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобили Manta поступили в производство в 1970-х годах, это был достаточно популярный автомобиль в кузове купе с задним приводом. После возрождения модель станет купе-кроссовером, видимо, известное имя призвано привлечь к новинке больше внимания со стороны поклонников.

Возрождение авто уже подтвердили представители Opel и Vauxhall, заявив, что с 2027 года будут заниматься выпуском только новых электрических машин. Подробностей об ожидаемой новинке нет, но скорее всего, для нее используют одну из четырех платформ Stellantis для электрокаров.

По заявлению разработчиков, конструкция позволит моделям разгоняться до первой сотни всего за 2 секунды.

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