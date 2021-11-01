Nissan начал производство нового Pathfinder

Завод Nissan в американской Смирне приступил к производству внедорожников Nissan Pathfinder нового поколения. Автомобили, произведенные на предприятии в Теннеси, будут поставляться и на рынок России. Первые поставки Nissan Pathfinder нового поколения будут проведены в начале 2022 года. Известно, что внедорожники нового поколения поступят также в Беларусию и Казахстан.
«Расширение модельной линейки компании в России за счет нового Nissan Pathfinder станет важнейшей частью плана Nissan NEXT, объявленного в прошлом году и представляющего собой пути развития компании на ближайшие годы», - сообщает в пресс-релизе марки Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.
На российском рынке Nissan Pathfinder нового поколения будет продаваться в четырех комплектациях. Все версии модели получили систему интеллектуального полного привода, семь подушек безопасности, а также 3-зонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, набор сервисов NissanConnect Service и другое оборудование.
На внедорожнике нового поколения используется 3,5-литровый мотор V6 с прямым впрыском, а также 9-скоростная АКПП.
В сообщении говорится также, что модель нового поколения получила ряд новейших разработок и систем. Среди прочего это — новый проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюймов, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPILOT Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.
Отметим, что в России за первые три квартала 2021 года было продано 35 796 автомобилей Nissan, что на 11,7% меньше, чем годом ранее — 40 535 ед. Продажи Nissan в сентябре на российском авторынке сократились на 27% в годовом сравнении с 5623 до 4092 ед. В статистике продаж на авторынке РФ за сентябрь лидером модельной линейки «Ниссан» стал внедорожник Nissan X-Trail (продан 1721 ед.), а за три квартала — Nissan Qashqai (13 886 ед.).