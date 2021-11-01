Nissan начал производство нового Pathfinder

Завод Nissan в американской Смирне приступил к производству внедорожников Nissan Pathfinder нового поколения. Автомобили, произведенные на предприятии в Теннеси, будут поставляться и на рынок России. Первые поставки Nissan Pathfinder нового поколения будут проведены в начале 2022 года. Известно, что внедорожники нового поколения поступят также в Беларусию и Казахстан.

Фото: Nissan Nissan

«Расширение модельной линейки компании в России за счет нового Nissan Pathfinder станет важнейшей частью плана Nissan NEXT, объявленного в прошлом году и представляющего собой пути развития компании на ближайшие годы», - сообщает в пресс-релизе марки Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

На российском рынке Nissan Pathfinder нового поколения будет продаваться в четырех комплектациях. Все версии модели получили систему интеллектуального полного привода, семь подушек безопасности, а также 3-зонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, набор сервисов NissanConnect Service и другое оборудование.

На внедорожнике нового поколения используется 3,5-литровый мотор V6 с прямым впрыском, а также 9-скоростная АКПП.

В сообщении говорится также, что модель нового поколения получила ряд новейших разработок и систем. Среди прочего это — новый проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюймов, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPILOT Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.