Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.29
Войти в почту

Nissan начал производство нового Nissan Pathfinder

"Автостат Инфо"
2 часа назад

Завод Nissan в американской Смирне приступил к производству внедорожников Nissan Pathfinder нового поколения. Автомобили, произведенные на предприятии в Теннеси, будут поставляться и на рынок России. Первые поставки Nissan Pathfinder нового поколения будут проведены в начале 2022 года. Известно, что внедорожники нового поколения поступят также в Беларусию и Казахстан.

Nissan начал производство нового Pathfinder
Фото: Nissan Nissan

«Расширение модельной линейки компании в России за счет нового Nissan Pathfinder станет важнейшей частью плана Nissan NEXT, объявленного в прошлом году и представляющего собой пути развития компании на ближайшие годы», - сообщает в пресс-релизе марки Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

На российском рынке Nissan Pathfinder нового поколения будет продаваться в четырех комплектациях. Все версии модели получили систему интеллектуального полного привода, семь подушек безопасности, а также 3-зонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, набор сервисов NissanConnect Service и другое оборудование.

На внедорожнике нового поколения используется 3,5-литровый мотор V6 с прямым впрыском, а также 9-скоростная АКПП.

В сообщении говорится также, что модель нового поколения получила ряд новейших разработок и систем. Среди прочего это — новый проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюймов, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPILOT Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.

Отметим, что в России за первые три квартала 2021 года было продано 35 796 автомобилей Nissan, что на 11,7% меньше, чем годом ранее — 40 535 ед. Продажи Nissan в сентябре на российском авторынке сократились на 27% в годовом сравнении с 5623 до 4092 ед. В статистике продаж на авторынке РФ за сентябрь лидером модельной линейки «Ниссан» стал внедорожник Nissan X-Trail (продан 1721 ед.), а за три квартала — Nissan Qashqai (13 886 ед.).

Автоновости,Nissan Pathfinder,Nissan Qashqai,Nissan X-Trail,Nissan,Андрей Акифьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители