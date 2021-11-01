"Письма счастья" от ГИБДД получат не все "штрафники"

Почта России предупредила пользователей, что с 1 ноября "письма счастья" о штрафах за нарушения правил дорожного движения на сервисе zakaznoe.pochta.ru размещаться не будут. Впрочем, автомобилистам не надо отчаиваться, эти письма будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг.
Напомним, что с 1 сентября изменился порядок уведомления автовладельцев о штрафах. Если раньше их направляли заказными письмами собственникам автомобилей в обязательном порядке и всем оштрафованным, то теперь письма направляются не всем.
Если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на Госуслугах, заключил соглашение с "Почтой России" о том, чтобы заказные письма доставлялись ему не в бумажном виде, а через сервис, то он будет получать штрафы только на портале Госуслуг. Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование.
Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в "Почту России" о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обычным способом.
Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на Госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.
Так вот теперь ознакомиться с постановлением о штрафе на сервисе не получится. Увидеть постановление о штрафе автовладелец сможет только в личном кабинете на портале Госуслуг. Все остальные заказные письма будут по-прежнему приходить подписанту на эту услугу через сервис.
В принципе для автовладельцев такое действие почты никак не скажется. Ведь те, кто подписывался на получение заказных писем в электронном виде, делали это именно через портал Госуслуг. То есть, уже имея там регистрацию. Так что им даже будет проще: меньше сервисов надо проверять, чтобы узнать, не попал ли где случайно под автоматическую камеру фотовидеофиксации нарушений. Для остальных же автовладельцев и вовсе ничего не меняется.