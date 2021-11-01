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Почта России перестала размещать на сайте "письма счастья" о штрафах за нарушения ПДД

Российская Газета
1 час назад

Почта России предупредила пользователей, что с 1 ноября "письма счастья" о штрафах за нарушения правил дорожного движения на сервисе zakaznoe.pochta.ru размещаться не будут. Впрочем, автомобилистам не надо отчаиваться, эти письма будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг.

"Письма счастья" от ГИБДД получат не все "штрафники"
Фото: Алексей Сухоруков / РИА НовостиАлексей Сухоруков / РИА Новости

Напомним, что с 1 сентября изменился порядок уведомления автовладельцев о штрафах. Если раньше их направляли заказными письмами собственникам автомобилей в обязательном порядке и всем оштрафованным, то теперь письма направляются не всем.

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Если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на Госуслугах, заключил соглашение с "Почтой России" о том, чтобы заказные письма доставлялись ему не в бумажном виде, а через сервис, то он будет получать штрафы только на портале Госуслуг. Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование.

Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в "Почту России" о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обыч­ным способом.

Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на Госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.

Так вот теперь ознакомиться с постановлением о штрафе на сервисе не получится. Увидеть постановление о штрафе автовладелец сможет только в личном кабинете на портале Госуслуг. Все остальные заказные письма будут по-прежнему приходить подписанту на эту услугу через сервис.

В принципе для автовладельцев такое действие почты никак не скажется. Ведь те, кто подписывался на получение заказных писем в электронном виде, делали это именно через портал Госуслуг. То есть, уже имея там регистрацию. Так что им даже будет проще: меньше сервисов надо проверять, чтобы узнать, не попал ли где случайно под автоматическую камеру фотовидеофиксации нарушений. Для остальных же автовладельцев и вовсе ничего не меняется.

Автоновости,Почта России,
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