Как японские машины наводнили Россию

Японские авто ассоциируются у российских водителей с дешевизной деталей и обслуживания, комфортом и безопасностью, ради которых многие готовы пожертвовать привычным «левым рулем». Когда и как зародилась любовь россиян к японскому автопрому Lenta.ru для проекта «Русский форсаж» рассказали эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

Когда Россия впервые обратила внимание на японский автопром?

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Первые праворульные автомобили появились еще в СССР во Владивостоке после Великой Отечественной войны. Это были трофейные японские Datsun Type 16. Сюда же в 1977 году из Японии завезли и первый послевоенный гражданский автомобиль. Это был Nissan Cedric — просторный седан бизнес-класса. Его владельцем был начальник Дальневосточного морского пароходства Валентин Бянкин.

Позднее, в 1989 году, во Владивостоке начался автомобильный бум. Тогда морякам дали официальное право на льготный завоз машин для личного пользования. Однако их сразу же стали продавать по доверенностям.

Со временем не только кадровые моряки торгового флота, но и обычные граждане стали ездить за желанными праворульными в Японию.

Так, в начале 90-х в России появился свой логистический центр по доставке машин из Японии в Россию и перепродаже на внутреннем рынке. Стал им именно Владивосток. Перевозкой авто в городе занимался не только торговый, но практически весь флот.

«Особой удалью отличались рыболовы. Они как-то научились ставить машины почти вертикально, чтобы больше уместилось», — делится воспоминаниями штурман Алексей Козицкий.

Что происходит с «праворульным» рынком сейчас?

С 90-х доступные японские машины наводнили многие далекие от центра страны города.

Многие из приверженцев правого руля сходятся на том, что если бы не государственное регулирование завоза, то эти автомобили массово перевалили бы через Урал, где еще в середине 2005 года фактически была проведена граница распространения JDM (Japanese Domestic Market - Прим. ред.) по России.

Во Владивостоке уже не первый год обсуждают, что золотые годы рынка «правого руля» прошли и постепенно отступают из-за пошлин, развитого представительства официальных дилеров и, конечно, появления сборочных заводов на территории России. В их числе Sollers во Владивостоке, на котором собирают автомобили Mazda.

Однако один из влиятельных местных продавцов Александр Козлов считает, что экспансия JDM на российский рынок не прекращается.

«Сюда едут сибиряки, магаданцы, якуты и буряты. Они просто не признают других машин, кроме японских, то есть произведенных в Японии. Они говорят, что доверяют им свою жизнь, так как сломаться на зимней трассе в этих регионах значит погибнуть», — поясняет продавец.

Вместе с тем владельцы «праворуких японцев» привыкли к богатой комплектации. Приверженцы JDM-культуры с 90-х знакомы с автоматической коробкой передач, кондиционерами, люками, полным электропакетом и прочими радостями автолюбительской жизни, которыми японцы наполняют свои авто даже не в топовых комплектациях.

Именно поэтому многие владельцы «праворуких» машин не готовы от них отказываться, несмотря на регион проживания.

«А зачем переплачивать? Я привык к своей Honda. Она компактная и юркая, по городу — самое то», — говорит уроженец Иркутской области Виктор Старостенко.