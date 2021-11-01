Что делать если замерзла омывайка

Одна серьезных проблем наступления холодов - замерзшая омывающая жидкость. Большинство автолюбителей хотя бы раз сталкивались с такой проблемой. «Рамблер» в преддверии первых заморозков разобрался, какую «омывайку» лучше выбрать, и что делать, если она все же не справилась с низкими температурами.
Как справиться?
- Этот вариант самый простой и подойдет тем, кто не торопится. Если в запасе есть пара-тройка часов, стоит поехать на подземный паркинг какого-нибудь супермаркета или теплую автомойку и просто отогреваться.
- В случае, если проблема требует срочного решения, а «омывайка» кристаллизовалась в форсунках, понадобятся шприц и размораживатель - спиртовой раствор. Жидкость необходимо набрать в шприц и с его помощью вкачать раствор непосредственно в форсунки омывателя.
- Сложнее ситуация становится, если омывающее средство застыло в самом бачке. В данном случае водителю нужно найти грелку или наполнить бутыли теплой водой, а также приобрести в хозяйственном магазине спирт. Емкости с теплой жидкостью необходимо приложить к стенкам бачка, а спирт или спиртосодержащий раствор залить в бачок в достаточно большом количестве. Альтернативой спирту в таких обстоятельствах могут служить концентрат для омывания стекол, подогретая хорошая незамерзайка и даже водка.
Что лучше не использовать?
- Для разморозки точно не подойдет кипяток. Во-первых, такой способ окажется действенным, если бачок заполнен не более чем на треть. Кроме того, лед с большой вероятностью останется в форсунках и патрубках. Также горячая вода может деформировать пластиковую емкость для жидкости, моторчик и элементы проводки.
- Некоторые прибегают к экстремальным методам таким, как разморозка бачка бытовым феном или даже высверливание в наледи отверстия для последующей заливки размораживателей. В теории эти способы могут стать полезными, но риски повреждения деталей автомобиля слишком велики.
- В Сети также можно встретить совет залить в бачок солевой раствор. Такой метод тоже нежелателен, поскольку соль вызывает коррозию металла.
- Просто заведенный двигатель ситуации тоже не поможет. На современных автомобилях бачок омывателя находится, как правило, далеко от двигателя, обычно, где-нибудь в крыле.
Можно ли предотвратить ситуацию?
В первую очередь, эксперты рекомендуют не скупиться на качественный продукт и использовать проверенную зимнюю омывающую жидкость.
А проверить «незамерзайку» можно простым способом. Нужно налить небольшое количество жидкости в емкость и поставить на ночь в морозильник. В большинстве своем морозильные камеры охлаждают осуществляют работу в температурном диапазоне от 25 до 16 градусов. Поэтому если за ночь не начался процесс кристаллизации, значит «омывайка» подходит к использованию в автомобиле.
Также можно воспользоваться бытовым спиртомером. Процент содержания спирта скажет, при каких температурах может использоваться жидкость. При 40% содержания спирта средство не замерзнет до минус 30° C, при 35% - до минус 25° C, при 30% - до минус 20° C.