Что делать если замерзла омывайка

Одна серьезных проблем наступления холодов - замерзшая омывающая жидкость. Большинство автолюбителей хотя бы раз сталкивались с такой проблемой. «Рамблер» в преддверии первых заморозков разобрался, какую «омывайку» лучше выбрать, и что делать, если она все же не справилась с низкими температурами.

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Как справиться? Этот вариант самый простой и подойдет тем, кто не торопится. Если в запасе есть пара-тройка часов, стоит поехать на подземный паркинг какого-нибудь супермаркета или теплую автомойку и просто отогреваться. В случае, если проблема требует срочного решения, а «омывайка» кристаллизовалась в форсунках, понадобятся шприц и размораживатель - спиртовой раствор. Жидкость необходимо набрать в шприц и с его помощью вкачать раствор непосредственно в форсунки омывателя. Сложнее ситуация становится, если омывающее средство застыло в самом бачке. В данном случае водителю нужно найти грелку или наполнить бутыли теплой водой, а также приобрести в хозяйственном магазине спирт. Емкости с теплой жидкостью необходимо приложить к стенкам бачка, а спирт или спиртосодержащий раствор залить в бачок в достаточно большом количестве. Альтернативой спирту в таких обстоятельствах могут служить концентрат для омывания стекол, подогретая хорошая незамерзайка и даже водка.

Что лучше не использовать? Для разморозки точно не подойдет кипяток. Во-первых, такой способ окажется действенным, если бачок заполнен не более чем на треть. Кроме того, лед с большой вероятностью останется в форсунках и патрубках. Также горячая вода может деформировать пластиковую емкость для жидкости, моторчик и элементы проводки. Некоторые прибегают к экстремальным методам таким, как разморозка бачка бытовым феном или даже высверливание в наледи отверстия для последующей заливки размораживателей. В теории эти способы могут стать полезными, но риски повреждения деталей автомобиля слишком велики. В Сети также можно встретить совет залить в бачок солевой раствор. Такой метод тоже нежелателен, поскольку соль вызывает коррозию металла. Просто заведенный двигатель ситуации тоже не поможет. На современных автомобилях бачок омывателя находится, как правило, далеко от двигателя, обычно, где-нибудь в крыле.

Можно ли предотвратить ситуацию?

В первую очередь, эксперты рекомендуют не скупиться на качественный продукт и использовать проверенную зимнюю омывающую жидкость.

А проверить «незамерзайку» можно простым способом. Нужно налить небольшое количество жидкости в емкость и поставить на ночь в морозильник. В большинстве своем морозильные камеры охлаждают осуществляют работу в температурном диапазоне от 25 до 16 градусов. Поэтому если за ночь не начался процесс кристаллизации, значит «омывайка» подходит к использованию в автомобиле.