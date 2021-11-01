«АвтоВАЗ» начал испытания Renault Sandero Stepway

Сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало фотографии прототипа Renault Sandero Stepway третьего поколения на одной из парковок в Тольятти. По данным фотошпионов, обновленный кроссовер проходит цикл доводочных испытаний, в процессе которых специалисты АвтоВАЗа тестируют мотор Renault H4M, который известен по моделям Nissan, Renault и Lada. Кроме того, на снимках можно заметить новую коробку передач.

Фото: Avtograd news / vk.com Avtograd news / vk.com

На опубликованных фотографиях запечатлели белый Renault Sandero Stepway с черными неокрашенными бамперами и отсутствующими логотипами бренда на решетке радиатора и крышке багажника. По данным специалистов, прототип оборудован двигателем Renault H4M, которым оснащены многие автомобили марки, построенные на платформе B0. Российским автовладельцам агрегат известен по моделям Nissan, Renault и Lada.

На Sandero Stepway второго поколения такой двигатель выдает 113 лошадиных сил. Ожидается, что в новой генерации модели моторная гамма останется прежней. Для автомобилей будут доступны 1,6-литровый моторы с отдачей 82, 106 и 113 лошадиных сил.

Кроме того, на снимках можно рассмотреть селектор механической трансмиссии со схемой включения шести передач. Предыдущие Sandero Stepway оборудовали пятиступенчатой «механикой».