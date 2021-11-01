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Maserati объявила комплектации нового кроссовера Levante

Car.ru
1 час назад

Итальянская компания Maserati представила в КНР комплектации своей гибридной версии кросса Levante следующего модельного года. Автопроизводитель установил новые цены для люксовых полноприводных паркетников.

Maserati объявила комплектации нового кроссовера Levante
Фото: Car.ruCar.ru

В модельной линейке появился новый вариант кросса Modena, получивший более мощный силовой агрегат. Речь идёт о трехлитровом турбированном моторе. Гибридный экземпляр практически такой же, как традиционный кроссовер Levante.

Авто довольно компактное и обладает спортивной внешностью. Транспортное средство похвастается традиционной решёткой, получившей крупные вогнутые вертикальные ребра, логотип трезубца. Модель оснащается узкими фарами и круглыми потивотуманками над воздуховодами.

Внутри машина будет оснащаться теми же элементами, что и обычная версия кросса. Ценители премиального комфорта будут довольны дорогими материалами, качественной отделкой и элементам роскоши.

Китайская версия оснащается полным пакетом ассистентов безопасности на автодороге. Автопроизводитель предусмотрел систему голосового управления, встроенную в мультимедиа систему.

Для младшей версии предложен двухлитровый мотор с турбонаддувом, а также гибридная система 48В. Они в общем генерируют 330 л.с. Мощность нового трехлитрового V6 с турбонаддувом составляет 350 «лошадей». Обе установки работают с 8-ступенчатной АКПП. Maserati Levante теперь стоит 9 190 000 – 10 180 000 руб.

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