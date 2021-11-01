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На базе Нивы сделали вездеход 6×6

Car.ru
2 часа назад

В колумбийском городе Сан-Хосе-дель-Гуавьяре умельцами был создан эффектный шестиколесный вездеход на основе классической советской внедорожной версии ВАЗ-2121 «Нива».

На базе Нивы сделали вездеход 6×6
Фото: Car.ruCar.ru

Аппарат получил колесную формулу 6х6. В Сети опубликовали видео, демонстрирующее этого интересного «монстра» бездорожья. Транспортное средство предназначено для того, чтобы преодолевать знаменитые льяносы и обширные заболоченные равнины Центральной Америки.

Благодаря видео можно увидеть множество конструктивных особенностей автомобиля, стоит уделить внимание балансирному заднему мосту на рессорах.

Уже известно о некоторых технических подробностях. Транспортное средство оснащается силовым приводом Finning Cat. Коробку передач позаимствовали у модели Toyota Land Cruiser 80. Это авто также стало донором в вопросе колёс.

2,5-литровую турбодизельную силовую установку взяли с Kia. Она намного лучше серийного мотора «Нивы».

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Kia,Toyota,
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