На базе Нивы сделали вездеход 6×6

В колумбийском городе Сан-Хосе-дель-Гуавьяре умельцами был создан эффектный шестиколесный вездеход на основе классической советской внедорожной версии ВАЗ-2121 «Нива».

Фото: Car.ru Car.ru

Аппарат получил колесную формулу 6х6. В Сети опубликовали видео, демонстрирующее этого интересного «монстра» бездорожья. Транспортное средство предназначено для того, чтобы преодолевать знаменитые льяносы и обширные заболоченные равнины Центральной Америки.

Благодаря видео можно увидеть множество конструктивных особенностей автомобиля, стоит уделить внимание балансирному заднему мосту на рессорах.

Уже известно о некоторых технических подробностях. Транспортное средство оснащается силовым приводом Finning Cat. Коробку передач позаимствовали у модели Toyota Land Cruiser 80. Это авто также стало донором в вопросе колёс.